Роскачество: в составе докторской колбасы не должно быть крахмала, клетчатки и растительных белков

Докторская колбаса должна храниться при температуре от ноля до шесть градусов. Об этом пишет сайт Lenta.ru со ссылкой на экспертов Роскачества.

По данным специалистов, при выборе продукта нужно обратить внимание на этикетку — она должна содержать информацию о составе, сроках годности, условиях хранения, а также сведения о пищевой ценности и дате изготовления, отмечает kp.ru.

Стоит избегать докторской колбасы, в состав которой включены растительные белки, куриное мясо, крахмал и клетчатка. Качественный продукт, как правило, содержит свинину, говядину, яйца или меланж, воду, соль, сахар, молоко и пряности.