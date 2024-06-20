Роскачество: в случае падения дерева на припаркованное транспортное средство нужно обращаться в полицию

Несмотря на то, что падение дерева на припаркованное транспортное средство не считается ДТП, все равно следует обратиться в полицию для фиксации повреждений. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве.

Специалисты пояснили, что в этом случае можно попытаться найти виновного и получить компенсацию ущерба.

«Полиция, скорее всего, вынесет отказ в возбуждении уголовного дела в случае отсутствия злого умысла, у вас будет заявление в полицию и талон-уведомление об обращении», — добавили в Роскачестве.

Чтобы вам компенсировали ущерб, нужно будет прийти в суд со всеми собранными доказательствами.