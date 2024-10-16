Роскачество: в России появится новый ГОСТ косметики и бытовой химии по стандарту COSMOS

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева в беседе с радио Sputnik рассказала о появлении в России нового ГОСТа косметики и бытовой химии по стандарту COSMOS.

Теперь, по ее словам, косметическая продукция будет подразделяться на органическую и натуральную. Саратцева также заметила, что первый сертификат на органические ингредиенты уже был вручен на прошлой неделе во время международной выставки.

Когда ГОСТ будет принят, Роскачество сможет вручать сертификаты косметическим препаратам, добавила Саратцева.