Роскачество: уволиться одни днем можно по соглашению сторон

Уволиться без двухнедельной отработки можно по соглашению сторон или при наличии уважительных причин. Об этом RT сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко

По закону работник обязан предупредить руководство за две недели. Уйти раньше позволяет обоюдное согласие, которое специалист рекомендует оформлять письменно, иначе работодатель вправе требовать полной отработки.

Расторгнуть договор сразу начальство обязано при выходе сотрудника на пенсию, зачислении на учебу или задержке зарплаты. К уважительным поводам суды также относят переезд, проблемы со здоровьем и уход за близкими, но эти обстоятельства требуют документального подтверждения.

Самовольно бросать работу нельзя: это признают прогулом и применят дисциплинарные взыскания, предупредила Шульженко.