Роскачество: учеников не могут заставить участвовать во внеклассных мероприятиях

Во время праздников многие школы организуют дополнительные занятия. Ученикам и их родителям предоставляется право отказаться от участия в таких мероприятиях, если они считают, что это не принесет пользы образовательному процессу, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Эксперты указали, что внеклассная деятельность может включать в себя дополнительные секции, тематические встречи, круглые столы, конференции, конкурсы, викторины, экскурсии, походы в театры и другие мероприятия. Школы самостоятельно определяют перечень мероприятий, хотя существуют определенные рекомендации. Количество часов, отведенных на такие занятия, ограничено: 330 часов в год для учеников начальных классов и 350 часов в год для школьников среднего и старшего звена.

Учащиеся и их родители могут отказаться от участия в дополнительных занятиях, если считают, что они не способствуют учебному процессу. Школа не имеет права заставлять участвовать в таких мероприятиях или наказывать за отсутствие на них, пояснили в ведомстве.