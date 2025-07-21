Роскачество сообщило, что в России впервые появятся органические кокосы из КНР

В российские магазины впервые поступят органические кокосы. Завоз этого уникального продукта будет осуществляться из Китайской Народной Республики (КНР). Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Эксперты подчеркнули, что подтверждение статуса органического продукта требует соответствия всех этапов производства ГОСТу 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Этот стандарт гарантирует отсутствие синтетических удобрений, пестицидов и ГМО в процессе производства.

Сертификат органической продукции также подтверждает соблюдение экологических норм и методов, сохраняющих биоразнообразие почвы и экосистему. Это становится важным фактором для потребителей, учитывая растущий спрос на натуральные и экологически чистые товары.

Производители сертифицированной органической продукции получают право маркировать свои товары знаком «Органик» — белый лист на салатовом фоне.