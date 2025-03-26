Роскачество: сделать свой дом более технологичным можно без дорогих гаджетов
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали RT, как сделать свой дом более технологичным без больших затрат.
Эксперты посоветовали использовать умные датчики, которые легко подключаются к центру управления через беспроводную сеть и становятся доступными в приложении. Автономные датчики тоже существуют: они могут передавать данные без подключения к специальному приложению.
Большинство датчиков выполняют только одну функцию — измеряют влажность или температуру. Но есть и более сложные устройства. Например, датчик утечки газа реагирует на опасную концентрацию бытового газа в воздухе и передает сигнал пользователю.
Датчик протечки обнаруживает наличие воды на поверхности. Его обычно устанавливают на полу в ванной, на кухне, рядом со стиральными и посудомоечными машинами и в других местах, где возможна протечка.
О задымленности помещения предупредит датчик дыма. Камеры наблюдения — это простые и доступные умные системы для обеспечения безопасности дома. Умные девайсы для животных — автоматическая кормушка, фонтан-поилка и мини-камеры видеонаблюдения — также будут полезны.