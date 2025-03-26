Роскачество: сделать свой дом более технологичным можно без дорогих гаджетов

Эксперты посоветовали использовать умные датчики, которые легко подключаются к центру управления через беспроводную сеть и становятся доступными в приложении. Автономные датчики тоже существуют: они могут передавать данные без подключения к специальному приложению.

Большинство датчиков выполняют только одну функцию — измеряют влажность или температуру. Но есть и более сложные устройства. Например, датчик утечки газа реагирует на опасную концентрацию бытового газа в воздухе и передает сигнал пользователю.

Датчик протечки обнаруживает наличие воды на поверхности. Его обычно устанавливают на полу в ванной, на кухне, рядом со стиральными и посудомоечными машинами и в других местах, где возможна протечка.

О задымленности помещения предупредит датчик дыма. Камеры наблюдения — это простые и доступные умные системы для обеспечения безопасности дома. Умные девайсы для животных — автоматическая кормушка, фонтан-поилка и мини-камеры видеонаблюдения — также будут полезны.