Роскачество: самовольное подключение к газовым сетям грозит штрафом

В пресс-службе Роскачества сообщили RT об ответственности за самовольное подключение к газовым сетям.

«Самовольное подключение без договора или с нарушением правил опасно и запрещено законом. За такие действия предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность», — рассказали в организации.

Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 80 тысяч рублей, юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.

Эксперты подчеркнули, что в некоторых случаях возможно лишение свободы. По словам аналитиков, после обнаружения самовольного подключения подача газа будет приостановлена, а затем газовая компания выставит счет.

«Размер доначисления зависит от того, как использовалось нелегально установленное оборудование. Если дата самовольного подключения известна, ее используют для расчетов, а если нет — ориентируются на дату предыдущей проверки», — добавили в пресс-службе.

Специалисты заключили, что лучше оформить подключение по закону, чтобы избежать проблем и финансовых потерь.