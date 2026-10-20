Роскачество рекомендовало выбирать минтай и скумбрию в ноябре

Роскачество рекомендовало в ноябре выбирать минтай и скумбрию — эти виды рыбы богаты полезными веществами и при этом доступны по цене. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

Минтай ценится за полноценный белок, фосфор, кальций и рекордное содержание омега-3, а скумбрия богата витамином D и жирными кислотами, которые поддерживают иммунитет в осенне-зимний период. Специалисты советуют покупать рыбу в герметичной вакуумной упаковке с простым составом (только рыба или рыба и соль), отдавая предпочтение торговым точкам с ветеринарным контролем и избегая стихийной торговли на остановках и у водоемов.

При выборе стоит насторожиться из-за неестественно яркого цвета, который может указывать на красители. От покупки необходимо отказаться, если появился неприятный запах, глаза стали мутными, а поверхность — липкой, так как термическая обработка не делает испорченный продукт безопасным.