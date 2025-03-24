Главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко перечислила профессии, которые будут востребованы в России через 10 лет. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Эксперт включила в список специалистов по искусственному интеллекту, по анализу больших данных, по кибербезопасности, а также работников сферы экологии и устойчивого развития.

«Также в условиях роста стресса и нестабильности сохранится высокий спрос на психологов, которые помогают людям адаптироваться к изменениям», — добавила Шульженко.

Она поделилась способами предотвращения профессионального выгорания. Эксперт посоветовала расставлять приоритеты, не забывать о смене деятельности в свободное время, уделять внимание хобби и физической активности.