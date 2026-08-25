Роскачество предупредило о рисках неправильного хранения лекарств дома

Специалисты Роскачества рассказали, что неправильное хранение лекарств дома может снизить их эффективность и даже навредить здоровью. Основные проблемы возникают из-за несоблюдения температурного режима и уровня влажности, которые могут изменить свойства препаратов, пишет NEWS.ru .

По рекомендациям экспертов, лучшим местом для хранения лекарств является шкафчик с непрозрачными дверцами или темный контейнер. Это поможет защитить препараты от воздействия света и влаги, добавило Ura.ru.

Важно внимательно изучить условия хранения, указанные производителем на упаковке и в инструкции. Для большинства лекарств подходит температура до +25 градусов, а препараты с пометкой «хранить в прохладном месте» требуют более низкой температуры — не выше +15 градусов.

Специалисты подчеркивают, что не все лекарства нужно хранить в холодильнике. Каждый препарат имеет свои требования к условиям хранения, на которые необходимо ориентироваться.