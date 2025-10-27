Роскачество предупредило о применении мошенниками технологии подделки голоса

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил в беседе с RT , что злоумышленники активно используют нейросети для создания голосовых копий знакомых и родственников потенциальных жертв.

Для этого им достаточно короткого образца голоса, который можно получить из аудио- и видеозаписей в соцсетях или мессенджерах, а также записав разговор по телефону. Эксперт подчеркнул, что услышав знакомый голос, люди теряют бдительность и переводят деньги на указанные мошенниками реквизиты.

По словам специалиста, следующим шагом мошенников становятся видеозвонки с использованием технологии дипфейк, которые создают эффект присутствия и заставляют поверить в реальность происходящего.