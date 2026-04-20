Роскачество представит до тысячи российских вин на региональных ярмарках

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева сообщила в интервью радио Sputnik о запуске новой федеральной площадки для продвижения отечественного виноделия — «Винных ярмарок России».

На ярмарках будет представлено до тысячи наименований вин от ста производителей.

«Для малых винодельческих хозяйств участие в ярмарках — это возможность напрямую представить свою продукцию потребителю и выйти за пределы своего региона», — отметила Олеся Латышева.

Ярмарки позволят расширить представление о российском виноделии. Вина будут представлены не только из традиционных регионов, таких как Крым, но и из территорий, которые мало ассоциируются с винной индустрией: Дагестан, Самарская область и Подмосковье.

Формат ярмарок позволяет глубже познакомиться с продукцией виноделен. Каждый участник сможет представить до тридцати наименований вин — от базовых позиций до лимитированных серий. Производители, которые не будут представлены на ярмарке, смогут рассказать о своей продукции в шатре лектория.

Первым городом, который примет «Винную ярмарку России», будет Ярославль. Она пройдет с 29 апреля по 3 мая.