Роскачество подключилось к проверке консервов после случаев ботулизма в Москве

Роскачество проверит консервы с тунцом на ботулизм после отравлений в Москве

Специалисты Роскачества начали веерную проверку консервированного тунца после серии отравлений. В ходе исследования продукцию изучат в том числе на ботулизм. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Собеседники агентства не исключили, что ожидают от проверки выявления фальсификата, поступившего на российский рынок, как это было в ходе других исследований рыбных консервов.

«Роскачество приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма», — заявили в пресс-службе.

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, подавляющее большинство россиян покупает консервы тунца в крупных торговых сетях. Около 15% ищут эту продукцию в магазинах у дома, 11% пользуются услугами доставки маркетплейсов, 6% покупают консервы в специализированных рыбных магазинах.

Московское управление Роспотребнадзора назвало салаты с тунцом и салат лобио источниками ботулизма, который привел к отравлению 121 жителя столицы. Работу компаний-производителей временно приостановили.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что после отравления продуктами с ботулизмом в тяжелом состоянии находятся 55 человек, из которых 30 попали в реанимацию.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.