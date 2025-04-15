Роскачество: пластик, резину и целлофан нельзя сжигать на даче

Специалисты Роскачества предупреждают: не весь мусор можно безопасно сжигать на дачном участке. Разные виды отходов имеют различный класс опасности, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В организации уточнили, что допустимо самостоятельно уничтожать при помощи огня траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, листву. Однако остальные виды мусора, такие как пластик, резина, строительный мусор (кроме необработанных досок), металл и целлофан, сжигать нельзя, поскольку они выделяют токсичные вещества при горении.

Мусор необходимо сжигать в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более одного метра. Зона для разведения огня должна находиться не менее чем в 15 метрах от дома, а если используется металлическая емкость — не менее 7,5 метра.

После сжигания мусора место очага необходимо засыпать землей (песком) или залить водой до полного прекращения горения (тления). За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей или предупреждение, а за нарушение этих правил в лесах — штраф 15–30 тысяч рублей.