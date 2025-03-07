Роскачество: перед заморозкой продукты нужно промыть и просушить

Вопросы пищевой безопасности замороженных продуктов начинаются с этапа их подготовки. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с « Радио 1 ».

Эксперт подчеркнула значимость правильной обработки овощей, фруктов и ягод перед процессом шоковой или традиционной заморозки.

«Все должно быть тщательно промыто, просушено перед тем, как это будет отправляться на нарезки. Все это идет уже в потребительскую упаковку, а потом к конечному покупателю на полки магазинов, в предприятия общественного питания и так далее», — пояснила специалист.

По ее словам, производители обязаны соблюдать строгие стандарты качества и проводить соответствующие лабораторные испытания своей продукции. Поэтому покупателям стоит внимательно изучать этикетку товара, где указаны состав, условия хранения и приготовления, добавили «Известия».