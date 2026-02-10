Роскачество: нарушение ГОСТ для готовой еды не приведет к штрафу, но есть ответственность за несоблюдение других норм

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в эфире радио Sputnik сообщила, что за нарушение ГОСТ для готовой еды штрафы не предусмотрены, так как ГОСТ носит добровольный характер.

Специалист объяснила, что в основном действующем документе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть технический регламент «О безопасности пищевой продукции», который распространяется на Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. В этом регламенте предусмотрено требование ко всем производителям пищевой продукции, включая организации общественного питания, внедрить отдельные элементы системы ХАССП (система критических контрольных точек). За нарушение этого требования Роспотребнадзор может привлечь к ответственности в виде штрафа.

Саратцева отметила, что инициатива по разработке ГОСТ на готовую к употреблению пищевую продукцию возникла из-за участившихся случаев массовых отравлений и неинфекционных заболеваний после употребления такой продукции.

«Достаточно вспомнить пример "Кухни на районе". После этого по инициативе Минпромторга России была создана рабочая группа, по итогам было внесено предложение о необходимости контроля всей цепочки поставок торговыми сетями», — рассказала заместитель руководителя Роскачества.

Проект национального стандарта сейчас проходит процедуру публичного обсуждения. Напомним, что Роскачество и Минпромторг разработали ГОСТ для готовой еды в торговле, и ожидается, что новый свод правил примут в 2026 году.