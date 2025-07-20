Роскачество: мошенники могут обманывать клиентов, представляясь мастерами по ремонту техники

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали Lenta.ru , что мошенники могут обманывать клиентов под видом мастеров по ремонту техники.

Аналитики описали распространенную схему: злоумышленники размещают объявления о бесплатной диагностике техники в социальных сетях и на онлайн-барахолках. Затем они предлагают онлайн-консультацию, убеждая жертву установить программу удаленного доступа.

«Получив контроль над компьютером, злоумышленники либо похищают ценные данные, либо устанавливают вредоносное программное обеспечение», — говорят специалисты.

Эксперты также отметили, что мошенники могут сообщать о серьезных неисправностях после бесплатной диагностики и предлагать приобрести детали с большой скидкой на фишинговом сайте.

Чтобы не попасть в руки мошенников, аналитики Роскачества советуют обращаться только в проверенные сервисные центры с положительными отзывами и всегда заключать договор на оказание услуг.