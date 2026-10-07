Роскачество: маткапиталом можно оплатить учебу любого ребенка в семье

Средства материнского капитала разрешено направить на образование любого ребенка в семье, а не только того, после чьего рождения выдан сертификат. Об этом сайту Lenta.ru сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам эксперта, дошкольное обучение разрешается оплачивать сразу, а остальные программы — после трехлетия ребенка. Главное условие — на дату начала занятий ему должно быть не более 25 лет. Организация может быть государственной или частной, но обязана находиться в России и иметь образовательную лицензию, отметил URA.RU.

Средствами маткапитала можно оплатить детсады, школы, вузы, колледжи, кружки, секции, услуги репетиторов, присмотр и общежитие на период учебы. Заявление подают через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд России. Решение принимают в срок от пяти до 12 рабочих дней, а деньги перечисляют за пять рабочих дней после одобрения.