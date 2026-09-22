Роскачество: качественный полутвердый сыр должен иметь простой состав

Эксперты Роскачества рассказали URA.RU , как выбрать качественный полутвердый сыр. По их словам, такой сыр должен иметь простой состав, а содержание влаги в продукте должно быть в пределах 39–55%.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в составе настоящего полутвердого сыра должны быть только пастеризованное коровье молоко, соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы и молокосвертывающий фермент с указанием происхождения.

Качественный сыр имеет ровную тонкую корку без повреждений и эластичную консистенцию. Если на упаковке указан заменитель молочного жира, то продукт должен называться «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии сыра» и лежать на отдельной полке.

Среди допустимых добавок в сыре эксперты назвали хлорид кальция (Е509) и консерванты Е252, Е251. Лизоцим (Е1105) из белка куриного яйца считается натуральным, а красители аннато (Е160b) и каротин (Е160a) — природные. Массовая доля жира в сухом веществе обычно составляет 45%. Сыр становится пластичным при высокой жирности.