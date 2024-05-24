Роскачество: хуже всего переносят жару белые вина

Если при поездке на природу или пикник люди хотят взять с собой вино, нужно помнить, что оно по-разному переносит жару и солнечные лучи. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на Роскачество.

Хуже всего прямой солнечный свет влияет на белые вина. Однако, с другой стороны, именно они и еще розовые варианты напитка — наиболее легкие и слобоалкогольные, а потому более подходящие для природы.

Поэтому, если брать с собой на отдых белое вино, его нужно заранее охладить дома и беречь от попадания на бутылку прямых солнечных лучей.