Роскачество: для защиты учетных записей важно использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию

Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от мошенничества в Сети. Важно проверять сайты, на которых человек совершает покупки или оставляет личные данные, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Эксперты посоветовали обращать внимание на адресную строку браузера. Она должна начинаться с https://. Кроме того, подозрение вызывают площадки, созданные «на днях».

В Роскачестве также указали на необходимость использования надежных паролей и двухфакторной аутентификации. Такие меры позволят защитить учетные записи.

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте