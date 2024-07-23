Роскачество: для защиты учетных записей важно использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию

Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от мошенничества в Сети. Важно проверять сайты, на которых человек совершает покупки или оставляет личные данные, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.
Эксперты посоветовали обращать внимание на адресную строку браузера. Она должна начинаться с https://. Кроме того, подозрение вызывают площадки, созданные «на днях».
В Роскачестве также указали на необходимость использования надежных паролей и двухфакторной аутентификации. Такие меры позволят защитить учетные записи.