Роскачество: биометрическая аутентификация поможет защитить банковские приложения от кибератак

Как отметил специалист, для защиты от злоумышленников важно включить двухфакторную аутентификацию (2FA). Этот метод требует ввода пароля и одноразового кода, который приходит через SMS или push-уведомление. Это значительно снижает риски взлома.

Также рекомендуется настроить биометрическую аутентификацию, которая позволяет входить в приложение с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Эти данные уникальны и хранятся в зашифрованном виде.

«Эти настройки есть в каждом современном банковском приложении. Их активация занимает не более 10–15 минут, но при этом многократно повышает уровень безопасности. Это самый простой и эффективный способ защитить свои финансы от большинства видов мошенничества. Помните, ваша финансовая безопасность в ваших руках. Регулярно проверяйте настройки и будьте бдительны», — подчеркнул Кузьменко.

Важно настроить уведомления о всех операциях. Это позволит быстро реагировать на подозрительную активность и заблокировать доступ к счету.