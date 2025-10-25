Ключевым фактором для формирования достойной пенсии является официальная заработная плата. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Как пояснили специалисты, с «белой» зарплаты компания уплачивает страховые взносы, которые влияют на размер будущих выплат. Эксперты подчеркнули важность корректного учета трудового стажа. Они рекомендовали следить за правильным оформлением трудовых отношений и внесением записей в трудовую книжку.

Кроме того, необходимо периодически проверять учет всех периодов работы. Такой подход позволит избежать задержек в начислении и неприятных сюрпризов.