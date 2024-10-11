Роскачество: банк рассматривает заявки на ипотеку только от клиентов с постоянным доходом

Некоторые заемщики могут столкнуться с трудностями при попытке оформить ипотеку. Банки рассматривают заявки только от клиентов, имеющих постоянный доход. Об этом рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT .

По ее словам, работающим по ГПХ, самозанятым, пенсионерам, индивидуальным предпринимателям и людям с «черной» зарплатой придется подтвердить свой заработок.

Так, сотруднику, получающему деньги «в конверте», нужно будет заполнить специальный бланк, где указываются данные о себе и доходы. Впоследствии документ необходимо заверить у нанимателя, пояснила эксперт.