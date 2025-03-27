Росгвардия: за 2024 год в Ленобласти выполнили 14 тысяч задач по охране порядка

Начальник Главного управления Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области Андрей Тарасов дал интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он рассказал о специфике деятельности ведомства и подведенных итогах за прошлый год.

По его словам, основные функции Росгвардии включают обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка, а также оказание поддержки МВД, ФСБ и Следственному комитету России.

«Например, оперативники полиции обнаружили подозреваемого и им необходимо попасть в то или иное помещение, мы прикрываем коллег, проводим задержание правонарушителей», — пояснил Тарасов.

Он также отметил, что за 2024 год бойцы вневедомственной охраны выполнили более 14 тысяч заданий по обеспечению общественного порядка в Петербурге и Ленобласти.