«Росгосстрах»: доля китайских марок достигла трети российского авторынка

Подавляющее большинство автолюбителей предпочитает ездить на машинах из Азии. Доля китайских марок достигает трети рынка. Об этом сообщил сайт «Российская газета» со ссылкой на исследование страховой компании «Росгосстрах».

По данным аналитиков, российскими автомобилями пользуются около пятой части водителей, тогда как европейцы и американцы занимают значительно меньшую долю — 13% и 4% соответственно, отметил MIR24.TV.

Поддерживать популярность помогает доступность кредитов: половина потенциальных заемщиков готова выплачивать не больше 20 тысяч рублей в месяц. Основной интерес вызывают недорогие машины стоимостью до трех миллионов рублей.

Растет спрос на новые машины перед подорожанием утилизационного сбора, которое запланировано с 1 ноября 2025 года Главные причины предпочтения новинок — надежность и гарантия производителя. Однако вторичный рынок остается востребованным благодаря своей доступности и широкому ассортименту.