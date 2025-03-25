«Росчайкофе»: снижение мирового спроса на кофе может вызвать стабилизацию цен

Ожидаемое снижение мирового спроса может способствовать стабилизации цен на рынке кофе, заявил генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с « Известиями ».

Если популярность напитка начнет падать, это может привести к понижению биржевых котировок, которое повлияет на всю цепочку поставок, пояснил эксперт. Однако процесс потребует времени, и потребители должны быть готовы к возможным колебаниям цен.

«За последний год стоимость кофе на биржах выросла в разы», — напомнил Чантурия.

Основной причиной роста цен, по словам специалиста, стало значительное увеличение потребления кофе в странах Юго-Восточной Азии за последние 10 лет. Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам и Индонезия демонстрируют экономический рост, и кофе становится неотъемлемой частью повседневной жизни.