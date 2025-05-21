«Росчайкофе»: серьезных колебаний цен на чай ожидать не стоит

Производство чая в России возможно лишь в ограниченных масштабах и лишь в Краснодарском крае, но производимого объема недостаточно для удовлетворения спроса, сообщил председатель правления ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире ИА НСН .

Чантурия пояснил, что доля собственного производства составляет менее 0,2% от общего объема потребляемого чая в стране. Остальной чай завозится из-за рубежа, однако конечная упаковка и фасовка происходят на предприятиях России.

Ранее кандидат экономических наук Александр Суетин в интервью «Газете.Ru» прогнозировал возможное удорожание чая в российских магазинах во втором полугодии 2025 года. По оценкам экспертов, расходы россиян на чай увеличатся примерно на 10–15%, в зависимости от ценовой политики компаний-производителей.

Чантурия оценил ситуацию иначе, считая, что серьезных колебаний цен ожидать не стоит. Несмотря на общий тренд роста стоимости сырья и логистики, указанные тенденции не окажут катастрофического влияния на цену чая. Более того, подавляющее большинство чая, продаваемого в российских магазинах, упаковано и готово к реализации на внутренних заводах, что смягчает зависимость от иностранной валюты.