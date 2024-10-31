Росавтодор предупредил жителей Челябинской области о штормовом ветре и мокром снеге

Ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области с 1 по 3 ноября. Объявлено штормовое предупреждение, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Южноуральского Росавтодора.
По информации организации, прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем. Кроме того, местных жителей предупредили о мощном ветре с порывами до 20 метров в секунду. В некоторых частях региона пройдут метели.
«Штормовое предупреждение связано с прохождением атмосферных фронтов», — отметили эксперты.
Автомобилистов попросили на время отложить дальние поездки. Особенно сильные осадки и гололедица ожидаются в горнозаводской зоне.
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