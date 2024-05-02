Ропшинское шоссе отремонтируют по нацпроекту в Ленобласти | 360°

02 мая 2024, 16:00
Ропшинское шоссе отремонтируют по нацпроекту в Ленобласти
Ропшинское шоссе, которое соединяет часть Ломоносовского района с Кольцевой автодорогой и Санкт-Петербургом, отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщило «АБН 24».
По данным пресс-службы правительства региона, специалисты выполнят работы по ремонту участка от Велигонтов до Ропши. Они заменят пять километров асфальта, укрепят обочины и установят новые знаки.
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Отмечается, что дорога станет продолжением обновления первого участка шоссе от Марьино до Велигонтов.
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