Роналду и Месси привлекли наибольшее внимание москвичей в дни ЧМ-2026

Москвичи активно следят за событиями чемпионата мира по футболу. Трафик на спортивные сайты и портал Международной федерации футбола вырос почти в 1,5 раза в дни игр. Какие страны проведения турнира наиболее популярны у путешественников США, выяснили «МегаФон» и онлайн-сервис «Купибилет».

Из двух полуфиналов мундиаля матч сборных Аргентины и Англии получил на 16% интернет-трафика больше, чем игра Франции и Испании. Рекордный трафик в рамках серии плей-офф до полуфиналов собрала встреча между Португалией и Испанией, накануне которой Роналду объявил о завершении выступлений в национальной команде. В день этого матча в 1/8 финала объем гигабайт, потраченных на спортивных сайтах, вырос на 140% по сравнению с обычным днем. Кроме того, большой поток трафика пользователи генерировали в дни, когда играли сборные Испании, Мексики, Англии, США, Бельгии, Аргентины и Египта.

За новостями в дни ЧМ больше следят мужчины — они составляют 77% аудитории. При этом женщины в дни мундиаля стали на 10% чаще посещать спортивные ресурсы.

Самые активные болельщики турнира – москвичи 35-44 лет: их доля составляет 37%. Далее следуют пользователи 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (14%). Меньше всего чемпионат занимает молодежь 18-24 лет (4%).

Чемпионат в этом году проходит в США, Канаде и Мексике. По данным сервиса «Купибилет», 82% купленных билетов на даты матчей приходится на США, 16% — на Канаду, только 2% — на Мексику. Перелет из России и обратно обходится в среднем в 160-170 тысяч рублей. Максимальная зафиксированная цена в одну сторону составила 153 тысячи рублей — за билет в США.

Кроме того, Москва и Московская область возглавили топ самых «футбольных» регионов России. За ними следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области. Здесь жители генерируют наибольшее количество гигабайт на спортресурсах.