«Ромир»: россияне стали чаще покупать готовые салаты и вторые блюда

В 2024 году жители России на 14% чаще покупали готовые блюда. Такие данные показало исследование холдинга «Ромир», сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Оказалось, что больше всего россияне любят салаты. Блюда прочно вошли в рацион многих потребителей. Средний чек за такую позицию вырос на 17%, до 141 рубля. Это говорит о том, что покупатели готовы платить больше за качество и удобство.

Следом по приросту числа покупок идут вторые блюда — их стали приобретать на 3% чаще. В среднем люди покупают такие товары восемь раз в год. Траты на категорию блюд увеличились на 21% и составили 219 рублей. Заметнее всего выросли средние чеки в сегменте «мясо, птица, рыба» — на 29%, до 239 рублей.