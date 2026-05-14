Романа Кучина переизбрали на пост ректора ЮГУ в ХМАО

На конференции работников и обучающихся Югорского государственного университета (ЮГУ) снова избрали ректором действующего руководителя вуза Романа Кучина. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу университета.
За Кучина проголосовало большинство участников — 66 из 85.
На пост ректора ЮГУ также претендовали проректор по образовательной деятельности Татьяна Костылева и руководитель политехнической школы Дмитрий Осипов. Ректор университета избирается на пятилетний срок.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте