Роман Вильфанд заверил москвичей, что в столицу снегопад в ближайшие дни не придет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил москвичей, что в ближайшие дни снегопада в столице не будет. Об этом написал RT .

Что касается Амурской области, куда пришла непогода, обстановка там остается достаточно сложной.

«В связи с активными циклонами, которые перемещаются по юго-восточной области нашей страны, прогнозируется дождь, потом мокрый снег, потом снег мощный, ветер, метель», — сказал синоптик.

В Бурятии, как и в Амурской области, возможно усиление снегопадов. В Еврейской автономной области выпадет до 56 миллиметров осадков, а в Приморском крае — до 66 миллиметров.