Роман Вильфанд рассказал о похолодании на Масленицу

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд поделился с «Ридусом» прогнозом погоды на Масленицу, которая в этом году отмечается в воскресенье, 2 марта.

Вильфанд сообщил, что предстоящие две ночи в Москве и Московской области будут особенно холодными — температура опустится до -17 градусов. Тем не менее, начиная со второй половины последней недели зимы, ожидается повышение температур.

«Начиная с пятницы ночные температуры будут постепенно повышаться, но все равно они будут около −10 еще в пятницу, в выходные они составят −3…−8. Дневные температуры почти всю неделю будут оставаться в диапазоне −1…−3 градуса», — сказал метеоролог.

Синоптик также отметил, что в начале марта в столичном регионе осадки маловероятны из-за установившегося антициклона.