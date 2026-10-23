Роман Симоньян занял первое место по продажам на маркетплейсах среди книг АСТ

Роман Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» занял первое место по продажам на маркетплейсах Wildberries и Ozon среди книг издательства АСТ в III квартале 2026 года. Об этом издательство сообщило в своем Telegram-канале, пишет RT .

Период продаж охватывает июль, август и сентябрь этого года.

Ранее стало известно, что тираж книги главного редактора RT достиг 100 тыс. экземпляров менее чем за два месяца. В пятерку лидеров также вошли произведения Антона Могучего, Эриха Фромма, Николаса Спарка и Джона Стейнбека. Издательство отмечает, что ключевые места в рейтинге заняли проза о любви и отношениях, подарочные издания и книги для родителей.