Rolling Out: средства с кофеином и пептидами помогут удалить круги под глазами

Кожа под глазами очень чувствительна и склонна к изменению цвета, отекам и признакам усталости. О способах борьбы с эстетической проблемой рассказала « Мойка 78 » со ссылкой на сайт Rolling Out .

Чтобы справиться с темными кругами вокруг глаз, важно выбирать средства, содержащие проверенные наукой компоненты. К ним относятся, например, кофеин, способный сужать кровеносные сосуды, и ретинол. Последний увеличивает толщину кожи и стимулирует обновление клеток.

Стоит обратить внимание и на продукты с витамином С, который осветляет пигментные пятна, и пептидами, стимулирующими производство коллагена. Не следует забывать и про гиалуроновую кислоту — вещество, удерживающее влагу.