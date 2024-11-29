Роль ремесленничества в развитии международных отношений обсудили на форуме в Уфе

Во время международного форума, который проводится в Уфе, участники затронули для обсуждения тему о роли ремесленничества в развитии международных отношений. Об этом написал «ФедералПресс» .

На сессии, модератором которой выступила министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева, обсуждалась значимость предприятий народно-художественных промыслов и ремесел для социокультурного и экономического взаимодействия России и Казахстана.

На сессии также выступил главный дизайнер Дома моды «Асыл-Дизайн» Айдархан Калиев. Он дал советы мастерам народного промысла, каким образом они могут выйти на международные рынки.