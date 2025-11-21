Родзалы Свердловской области переоформят в салютогенном стиле

В Свердловской области готовится к реализации уникальный проект — оформление родильных залов в салютогенном дизайне. Это нововведение призвано сделать процесс родов более комфортным и приятным для рожениц. О новом подходе рассказала замгубернатора, министр здравоохранения области Татьяна Савинова, ее слова привел сайт URA.RU .

Салютогенный дизайн направлен на создание комфортной и приятной атмосферы. В случае с родильными залами цель такого дизайна — помочь роженицам чувствовать себя максимально комфортно во время родов.

Компания разработала девять вариантов дизайна для родильных залов, среди которых «лес», «античный дворец», «горы», «море» и другие. Роженицы смогут выбрать зал с дизайном, который им больше всего понравится. Помимо красивого дизайна, родильные залы будут оснащены всем необходимым для комфортного пребывания рожениц и их партнеров.

«Сейчас в каждой родовой будет туалет, ванная, шведская стенка, фитболы, мячи. Хочу сказать большое спасибо "Сима-ленду". Первый проект в Первоуральске они полностью финансируют. Закупаются все материалы», — отметила Савинова.

Новшества ждут ряд роддомов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. На первом этапе проект будет реализован в восьми перинатальных центрах региона. Министр выразила надежду, что благодаря нововведениям процент рожениц в этих роддомах увеличится с 70 до 90 процентов. Проект начнут реализовывать под Новый год или сразу после него. Рожать в современных дизайнерских палатах можно будет бесплатно.