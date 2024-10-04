Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» подали 12 исков о моральном вреде

В Дорогомиловский суд Москвы поступило 12 исковых заявлений от родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня», сообщило РИА «Новости» . Иски о компенсации морального вреда предъявили к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

В суде агентству рассказали, что пока не решили вопрос о принятии новых исковых заявлений по делу о пожаре в «Зимней вишне».

ТЦ в Кемерове загорелся 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, много детей. По факту пожара возбудили четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек. Все они получили реальные сроки от пять до 18 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок освободили из колонии из-за состояния здоровья. Диагноз в суде не назвали, но уточнили, что он входит в список заболеваний, препятствующих лишению свободы.