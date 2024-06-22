Родственникам заключенных разрешили длительные свидания в СИЗО

Заключенные в СИЗО получать больше времени на свидания с родственниками. Закон, который разрешает длительные встречи, подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Законом реализуют постановление Конституционного суда, который признал нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с членами семьи. В инстанции указывали , что приговоренные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии, а также в тюрьме и оставленные в изоляторе или переведенные в него для участия в судебных разбирательствах лишены длительных встреч без законных оснований.

Документ, подпись под которым поставил Путин, внесет изменения в Уголовно-исполнительный кодекс. У указанной категории осужденных появится возможность таких свиданий с родственниками и иными лицами. Исключением станут встречи с адвокатом и нотариусом.

В законе также предусмотрели замену этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор. В силу он вступит через полгода.