Родным бойцов СВО предрекли долгие суды из-за решения Конституционного суда

Разрешение российским детям, которых зачали после смерти отца с использованием замороженного биоматериала, получать пенсию по потере кормильца чревато судебными спорами родных бойцов СВО. Об этом заявил военный юрист Александр Передрук в беседе с Lenta.ru .

Сама история не связана со спецоперацией. Она произошла в 2018 году. Жительница Санкт-Петербурга родила близнецов от погибшего мужа спустя два года после его смерти. Это стало возможным, поскольку мужчина заморозил сперматозоиды.

В 2020 году Пенсионный фонд отказался выплачивать пенсию по потере кормильца, потому что детей зачали, когда их отца уже не было. Это решение поддержал ряд судебных инстанций, в том числе Верховный суд.

Однако через некоторое время Конституционный суд постановил, что дети, зачатые с помощью репродуктивных технологий, имеют право получать льготы в связи с отсутствием одного из родителей.

По мнению Передрука, этот подход могут применить к разным выплатам по потере кормильца, назначенным детям участников специальной военной операции.

«В случае посмертного рождения ребенка выплаты могут оказаться уже распределены между другими родственниками, и вопрос о перераспределении становится сложным и неоднозначным», — объяснил юрист.

Он отметил, что такие ситуации могут стать поводом для долгих судебных споров.