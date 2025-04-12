Родительский комитет призвал принять меры по защите детей от деструктивного контента

Исполнительный директор Национального родительского комитета и член Общественного совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский выступил с обращением, призвав защитить детей от деструктивного контента, количество которого постоянно увеличивается. Об этом сообщило ИА НСН .

Он подчеркнул, что деструктивный контент, содержащий призывы к насилию, терроризму, противоправным действиям и мошенничеству, достиг недопустимого уровня.

Также Оболонский призвал общество объединиться в борьбе с негативным контентом, включая родителей, общественников, сотрудников правоохранительных органов и депутатов Госдумы. Главной задачей, по его словам, должно стать ограждение детей и подростков от экстремизма, национализма, негативного отношения к государству и власти, а также от влияния денег и моды на бездетность.