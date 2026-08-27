Родителям посоветовали выбирать школьную одежду с запасом

Лебеденко рекомендовала заранее уточнить требования школы к цветам и формальности одежды. Для базового гардероба подойдут черный, серый и темно-синий цвета. Эксперт отметила, что темно-синий остается одним из самых востребованных вариантов.

Для футболок, рубашек, блузок и лонгсливов стоит выбирать ткани с высоким содержанием натуральных волокон, например хлопка. Брюки, юбки и пиджаки должны быть износостойкими, а костюмные ткани — содержать шерсть: они лучше сохраняют форму и меньше мнутся.

Эксперт посоветовала проверять качество швов, застежек и обработки краев, а также оценивать, как трикотаж восстанавливается после растяжения. Одежду не стоит покупать точно по размеру или на несколько размеров больше. Лучше выбрать модели с небольшим запасом и регулировкой пояса.

Для школьного гардероба достаточно нескольких вариантов верха, двух вариантов низа и пиджака, жилета или кардигана. Вещи должны сочетаться между собой и подходить для многослойных комплектов. Отдельно следует подобрать практичные сменную обувь, мешок для нее и одежду для физкультуры.