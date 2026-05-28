Родителям посоветовали проверять наличие детского лагеря в официальном реестре

В Нижегородской области летом 2026 года заработают более 1100 лагерей. Эксперты объяснили НИА «Нижний Новгород» , как обеспечить ребенку безопасный отдых.

Ключевое правило — проверять наличие лагеря в официальном реестре на сайте министерства образования. Только такие учреждения проходят контроль Роспотребнадзора и дают право на компенсацию стоимости путевки через портал Госуслуг.

«Не стоит ориентироваться только на формулировку "лагерь"», — предупредили специалисты.

Родителям советуют заранее изучить программу отдыха, условия размещения и организацию питания на сайте. Из документов потребуется медицинская справка (форма 079/у). При сборе чемодана следует пользоваться «правилом пары» и строго маркировать багаж.

В список запрещенных предметов входят колющие вещи, газовые баллончики и пиротехника. Роспотребнадзор также не рекомендует давать детям скоропортящиеся продукты и дорогостоящую технику, чтобы ребенок больше времени проводил на свежем воздухе.