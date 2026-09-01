Родителям посоветовали не покупать школьникам дорогие планшеты

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рекомендовал выбирать школьникам простые планшеты без лишних функций и покупать технику у проверенных продавцов. Он также напомнил о правилах возврата неисправных устройств, сообщает RT .

Шапкин отметил, что дорогие модели ребенок может потерять или разбить, а дополнительные функции способны отвлекать от учебы. Он посоветовал изучать отзывы и не вносить предоплату при заказе на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

Неисправную электронику можно вернуть в течение 15 дней после покупки. После этого потребуется экспертиза, которая установит причину поломки. При дистанционной покупке товар можно вернуть за семь дней, если сохранен его товарный вид.

Если существенный недостаток выявили позже 15 дней, продавец, как правило, направляет устройство в ремонт. Если устранение неисправности займет более 30 дней, покупатель вправе потребовать замену товара или возврат денег.

Шапкин добавил, что за недостоверные сведения о характеристиках товара юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.