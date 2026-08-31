Родителям назвали схемы мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед началом учебного года предлагают родителям фальшивые товары, звонят от имени школ и добавляют людей в поддельные чаты. Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова призвала не сообщать неизвестным коды из СМС, передает Zvezdanews .

Злоумышленники создают сайты и рассылают ссылки для покупки канцелярии, учебников и цветов. После перехода на такие страницы человек может перевести деньги мошенникам или раскрыть личные и банковские данные.

«Первое, что всегда есть в преддверии 1 сентября — это поддельные сайты, ссылки по покупке канцелярских товаров, учебников или же цветов», — сообщила Храпунова.

Мошенники также звонят родителям и учителям. Первых они убеждают обновить данные ребенка якобы для подтверждения поступления в школу, вторым предлагают фальшивую цифровую платформу для учета оценок.

Кроме того, преступники добавляют родителей в поддельные школьные чаты, похожие на настоящие по названию и оформлению. Там они объявляют сбор денег, предлагают проверить данные и запрашивают коды из СМС. Храпунова посоветовала уточнять информацию у классного руководителя или председателя родительского комитета и не продолжать переписку с незнакомыми контактами.