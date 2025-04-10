Родителям напомнили, что средства материнского капитала можно направить на оплату детсада

Средства материнского капитала можно использовать для оплаты услуг детского сада. Это касается как муниципальных учреждений, так и частных организаций. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на портал Госуслуг.

Оплатить с помощью маткапитала можно не только родительскую плату за присмотр и уход, но и дополнительные образовательные услуги в саду: занятия танцами, музыкой или рисованием. Использовать маткапитал для оплаты дошкольного учреждения можно сразу после рождения ребенка. Эти средства подходят для любого ребенка в семье.

Для использования маткапитала есть несколько условий. Организация или ИП должны иметь лицензию на образовательную деятельность и располагаться в России. В договоре на обучение или в дополнительном соглашении должно быть указано, что оплата происходит из средств материнского капитала.