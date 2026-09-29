Родители российских школьников назвали нехватку самоконтроля главной проблемой в учебе детей

Родители российских школьников чаще всего отмечают нехватку у детей навыков самоконтроля, внимания и планирования. Об этом свидетельствуют данные исследования «Умношколы», предоставленного Life.ru и охватившего почти четыре тысячи детей по всей России.

По данным опроса, почти 80% родителей отмечают, что дети ошибаются из-за невнимательности, а 75% видят, что школьникам трудно доводить сложную работу до конца. Чаще всего детям не хватает самоконтроля, внимания и планирования. Самостоятельно разобраться в новой теме трудно 60% школьников.

Директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин пояснил, что проблемы часто возникают не из-за отсутствия знаний, а из-за неумения организовать работу: понять, с чего начать, удержать внимание и проверить результат. По его мнению, развивать нужно не только знания, но и умение учиться. Педагоги чаще родителей отмечали проблемы с логикой и памятью, тогда как взрослые чаще жаловались на планирование и самоконтроль.

Среди желаемых навыков лидируют применение знаний на практике, гибкость мышления и решение задач.